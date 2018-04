La sélection officielle de Cannes dévoilée demain

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, annoncera demain (à 5 h, heure de Montréal) les titres qu'il a retenus dans la sélection officielle du plus prestigieux festival de cinéma du monde.

Les films québécois risquent de se faire plutôt rares. Une rumeur persistante indique que The Death and Life of John F. Donovan, premier film en anglais de Xavier Dolan, sera lancé à Toronto plutôt que sur la Croisette.

Selon nos sources, La chute de l'empire américain, le nouveau film de Denys Arcand, fera lui aussi l'impasse sur le festival.

La postproduction de The Hummingbird Project, le film que Kim Nguyen a tourné avec Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård et Salma Hayek, ne sera pas terminée avant le mois de juillet.

La disparition des lucioles, nouveau film de Sébastien Pilote (Le démantèlement), pourrait cependant aboutir à la Quinzaine des réalisateurs, dont la sélection sera dévoilée mardi prochain.

Une chose est certaine: aucun film produit par Netflix ne sera lancé sur la Croisette, le diffuseur ayant confirmé son retrait aujourd'hui. L'affiche, conçue autour d'une photo de Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard, a également été dévoilée aujourd'hui.