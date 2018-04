Star Wars: le spin-off sur Han Solo sera dévoilé à Cannes

«Présenté en sélection officielle hors compétition, le tout nouveau film de la galaxie Star Wars réalisé par Ron Howard (...) sera dévoilé sur l'écran du Grand Théâtre Lumière», a indiqué dans un communiqué le Festival de Cannes.

La manifestation se déroulera du 8 au 19 mai, soit quelques jours avant la sortie officielle du film en France le 23 mai.

Solo: A Star Wars Story revient sur la jeunesse du pilote franc-tireur Han Solo allié à l'Alliance Rebelle et se situe avant la période du premier opus de la saga, Épisode IV: Un nouvel espoir (1977).

«Han Solo y fera la connaissance de son fidèle copilote Chewbacca et de l'escroc notoire Lando Calrissian», a précisé vendredi le groupe Disney, producteur et distributeur du film, dans un communiqué.

Ce deuxième épisode dérivé de la saga Star Wars a été réalisé par l'Américain Ron Howard, connu pour ses succès tels que Splash (1984), Apollo 13 (1995) ou encore Un homme d'exception, en 2001, pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur réalisateur.

Autour d'Alden Ehrenreich (Blue Jasmine) qui incarne Han Solo, la distribution compte Woody Harrelson (No Country For Old Men) ou encore Emilia Clarke (Game of Thrones).

Ce long métrage est le deuxième d'une série d'épisodes dérivés de la saga après Rogue One, sorti en décembre 2016, qui a accumulé plus d'un milliard de dollars de recettes.