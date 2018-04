Everybody Knows en ouverture et en compétition à Cannes

Agence France-Presse

Paris

Du glamour et du cinéma exigeant: Everybody Knows, de l'Iranien Ashgar Fahradi, tourné en langue espagnole avec le couple star Penelope Cruz et Javier Bardem, et l'Argentin Ricardo Darin, ouvrira le 71e Festival de Cannes le 8 mai et sera également en compétition pour la Palme d'or.