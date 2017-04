Neuf courts métrages en compétition à Cannes

La sélection comporte aussi un représentant pour l'Iran, un pour les États-Unis, un pour la Chine et un pour la Colombie.

Le comité de sélection a reçu cette année 4843 oeuvres, soit 165 de moins qu'en 2016.

Les oeuvres sélectionnées, huit fictions et une animation, sont Pépé le Morse de Lucrère Andreae (animation, France), Katto de Teppo Airaksinen (Finlande), A Drowning man de Madhi Fleifel (Royaume-Uni/Danemark/Grèce), Lunch Time d'Alireza Ghasemi (Iran), Across my land de Fiona Godivier (États-Unis), Koniec widzenia de Grzegorz Molda (Pologne), Xiao cheng er yue de Qiu Yang (Chine), Damiana d'Andrés Ramirez Pulido (Colombie) et Push it de Julia Thelin (Suède).

Par ailleurs, la sélection Cinéfondation a choisi, pour sa vingtième édition, seize films (14 fictions et 2 animations) venus de 14 pays, parmi les 2600 présentés cette année par des écoles de cinéma du monde entier.

Les trois prix de la Cinéfondation seront remis lors d'une cérémonie précédant la projection des films primés le vendredi 26 mai.

Le jury des courts métrages et de la Cinéfondation sera présidé cette année par le réalisateur roumain Cristian Mungiu.