Pedro Almodóvar présidera le jury du 70e Festival de Cannes

« Je suis reconnaissant et honoré et j'ai le trac, a déclaré le cinéaste. Être président du jury est une lourde responsabilité et j'espère être à la hauteur des circonstances. Je peux vous dire que je vais me dévouer corps et âme à cette tâche, qui est à la fois un plaisir et un privilège. »

Il est à noter que le célèbre réalisateur a toujours entretenu une relation un peu tendue avec le plus grand festival de cinéma du monde. Sélectionné cinq fois, il fut récompensé seulement d'un prix de la mise en scène (Tout sur ma mère, 1999) et d'un prix du scénario en 2006 grâce à Volver (auquel fut aussi attribué un prix collectif d'interprétation féminine).

Julieta, son plus récent film (présentement à l'affiche au Québec), était en compétition officielle l'an dernier mais fut écarté du palmarès établi par un jury alors présidé par George Miller.

Le 70e Festival de Cannes se déroulera du mercredi 17 mai au dimanche 28 mai. Les films retenus dans la sélection officielle et la composition du jury seront annoncés à la mi-avril.