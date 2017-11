Claude Lelouch: la foi en l'humanité

Alors que le monde cède généralement à la morosité, vous proposez au contraire un cinéma résolument optimiste, ce que vous avez toujours fait. Est-il quand même plus difficile d'être optimiste en ce moment?

Pas du tout. J'ai l'impression que nous vivons à une époque où les gens se comportent comme des enfants gâtés. Sincèrement, je trouve que les choses s'améliorent. On ne dit pas assez à quel point notre époque est moins dégueulasse que celles qui l'ont précédée. Je suis un amoureux de la vie, avec tous ses défauts. Je remercie d'ailleurs le ciel pour ces défauts, car ils sont très photogéniques, et ils nourrissent ma caméra. Seulement sur le cours de mon existence, nous sommes passés de la barbarie à la civilisation. Il existe aujourd'hui une zone de tolérance qui n'existait pas avant, et qui est incarnée par les jeunes générations. On ne parle pas assez de ça. J'en veux aux gens qui essaient de nous faire croire que tout va mal. Cela n'est pas vrai.

Vous venez tout juste de célébrer votre 80e anniversaire. Vous y voyez une étape importante dans votre vie?

C'est un chiffre. Comme m'a dit Jean Dujardin, je mène maintenant 8-0 ! Rendu à cet âge, on a droit habituellement à une troisième mi-temps. En sport, la troisième mi-temps est celle où l'on se bourre la gueule, où l'on fait la fête, et où l'on prend des risques. J'espère avoir l'occasion de jouer aussi les prolongations et les tirs au but parce que c'est la période la plus passionnante dans un match. J'ai envie de réussir le sprint de ma vie. Jusqu'à maintenant, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Tous les rendez-vous que j'ai eus - même les plus cruels - ont été importants et utiles. Je vois la vie comme une course d'obstacles au pays des merveilles. Avec le temps qui passe, mon cerveau sait plus de choses, mais mon physique commence à rouiller un petit peu.

Pendant votre séjour à Montréal, la Cinémathèque québécoise a présenté La bonne année, un film de 1973, et Les uns et les autres, que vous avez réalisé en 1981. Quel rapport entretenez-vous avec vos plus vieux films?

Je suis plutôt satisfait parce que le seul critique qui compte, c'est le temps qui passe. J'ai l'impression qu'il me fait aujourd'hui de petits clins d'oeil. Les critiques ne m'ont pas épargné et je les en remercie, car en ne les lisant pas et en ne les écoutant pas, j'ai suivi mon chemin. J'ai maintenant le sentiment que les gens prennent plaisir à revoir mes films. Je suis même étonné de voir à quel point certains d'entre eux sont mieux aimés qu'avant, et quelques critiques commencent même à dire de belles choses. Jamais je n'aurais cru voir ça de mon vivant!