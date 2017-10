Au revoir là-haut à Cinémania

Réalisé par Albert Dupontel, qui y joue aux côtés de Laurent Lafitte et Mélanie Thierry, le film est précédé d'une rumeur favorable - il a été présenté au Festival du film francophone d'Angoulême et au Festival international du film de San Sebastian - et sortira au Québec le 22 décembre.

Par ailleurs, ce sera Le sens de la fête, des créateurs d'Intouchables, Éric Toledano et Olivier Nakache, qui ouvrira le festival le 2 novembre.

Le film, qui a été présenté au TIFF en septembre, met en vedette Jean-Pierre Bacri et Suzanne Clément et prendra l'affiche au Québec le 15 décembre.

Cinémania dévoilera sa programmation complète le 24 octobre.