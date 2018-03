Le directeur de la Berlinale quittera en 2019

Dieter Kosslick, à la tête de la Berlinale depuis 16 ans, a indiqué «qu'il n'était pas disponible pour une fonction dirigeante à la Berlinale après» l'expiration de son contrat à la fin mai 2019, selon le communiqué du ministère.

Cette annonce intervient alors que la Berlinale, dont la 68e édition se tiendra du 15 au 25 février 2018, est traversée de remous depuis que 80 cinéastes, parmi lesquels notamment Fatih Akin (Ours d'Or 2004 avec Head On), ont signé une lettre ouverte appelant à un renouvellement profond du festival.

Cette missive a été interprétée comme une critique à l'encontre du directeur de la Berlinale.

S'il est l'un des grands rendez-vous annuels du cinéma en Europe, le festival de Berlin reste loin derrière Cannes et Venise et a du mal à attirer les grandes vedettes américaines, notamment.

Les signataires réclament une totale transparence dans le choix du prochain directeur de la Berlinale. L'objectif est de trouver une personnalité «passionnée de cinéma et qui dispose des meilleurs contacts dans le monde et soit en mesure, à l'avenir, de porter le festival au même niveau que Cannes et Venise», selon ces cinéastes parmi lesquels figurent aussi Maren Ade (Toni Erdmann) et Volker Schlöndorff (Le neuvième jour).