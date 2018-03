Isle of Dogs de Wes Anderson ouvrira la Berlinale

Le nouveau film d'animation du réalisateur Wes Anderson, Isle of Dogs , sera présenté en première mondiale à l'occasion de l'ouverture du prochain Festival international du film de Berlin.

Associated Press Berlin

Les organisateurs de la 68e Berlinale ont indiqué lundi que le film de M. Anderson serait projeté le 15 février. Les acteurs Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson et Tilda Swinton, entre autres, ont prêté leur voix aux personnages du long métrage.

Isle of Dogs devrait sortir en salles en mars aux États-Unis, avant d'être présenté dans les salles de cinéma du reste de monde en avril. C'est la première fois qu'un film d'animation ouvre le festival de Berlin, et c'est le quatrième film de M. Anderson à y être présenté. Son film précédent, The Grand Budapest Hotel (L'hôtel Grand Budapest, en version française), y avait été projeté en 2014.

Le réalisateur allemand Tom Tykwer présidera le jury du festival, qui se déroulera jusqu'au 25 février. Les autres films et jurés de la compétition n'ont pas encore été annoncés.