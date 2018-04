Année faste pour l'ONF à Annecy

Avec sept propositions, notamment le long métrage d'animation Wall, dont le scénario est signé par le dramaturge britannique David Hare (The Hours, The Reader), l'Office national du film (ONF) débarquera en force à la 42 e édition du Festival international du film d'animation d'Annecy.

Les responsables de l'ONF étaient heureux, plus tôt cette semaine, de faire cette annonce, d'autant plus que la présentation d'un long métrage d'animation de l'organisme canadien à Annecy survient seulement pour la deuxième fois en 20 ans!

Réalisé par Cam Christiansen, Wall (Le mur) sera présenté en compétition officielle. L'oeuvre avait été présentée en première mondiale l'automne dernier lors des Sommets du cinéma d'animation à Montréal. Le scénario de ce film s'intéresse à ce qui se passe des deux côtés du mur séparant Israël de la Palestine. On peut y suivre le scénariste David Hare lui-même qui se penche sur les conséquences de la construction de cette muraille sur les deux peuples concernés. Dramaturge, scénariste et lui-même réalisateur, David Hare a été deux fois finaliste aux Oscars pour ses adaptations des romans The Hours et The Reader au grand écran.

À ce long métrage de fiction, rappelons que l'ONF présentera aussi à Annecy le court métrage Le sujet de Patrick Bouchard, qui sera auparavant présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Les autres projets de l'ONF à Annecy seront les courts métrages Un printemps de la Montréalaise Keyu Chen, Animal Behaviour des Vancouvérois Alison Snowden et David Fine, Étreintes de Justine Vuylsteker, I'm OK d'Elizabeth Hobbs ainsi que Musée de la symétrie, projet de réalité virtuelle.

L'édition 2018 du festival d'Annecy aura lieu du 11 au 16 juin.