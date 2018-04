Vues d'Afrique: place aux femmes

Documentaires

La programmation propose aussi 15 moyens et longs métrages documentaires, sans compter les courts. Dans la sélection, on s'intéressera à Aziz'Inanga, Éclipse du clair de lune, film d'Alice Aterianus-Owanga consacré à cette chanteuse qui, au milieu des années 90, au sommet de sa gloire, est soudainement disparue de la scène. À considérer aussi: Quand Paul traversa la mer, film de Jakob Preuss dans lequel le réalisateur, qui suit la trace d'un Camerounais qui essaie de passer en Europe, doit choisir s'il interviendra directement ou non dans la quête de son sujet.

Comme un caillou dans la botte

La section Regards d'ici porte, on l'aura compris, sur des films québécois. Dans la sélection, on s'intéressera d'abord à Comme un caillou dans la botte, film de la prolifique cinéaste Hélène Choquette (Chienne de vie, Les discrètes) consacré aux jeunes hommes africains débarqués à Florence pour devenir marchands de rue et envoyer de l'argent à leur famille. Le point de vue des jeunes immigrants, comme celui de leurs proches laissés derrière, y est entendu.

vuesdafrique.com