Des invités de marque à Cinemania

D'abord, Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist, film lauréat de cinq Oscars en 2012, viendra présenter Le redoutable, son plus récent long métrage. Pour l'occasion, la Cinémathèque québécoise organise aussi une rétrospective.

De son côté, Claude Lelouch, dont le film Un homme et une femme a remporté deux Oscars en 1967, offrira au public montréalais Chacun sa vie, son plus récent long métrage, et participera aussi à quelques activités organisées en son honneur, notamment à l'INIS.

Parmi les autres vedettes de passage à Cinemania, signalons Jeanne Balibar (Barbara), Olivier Nakache (Le sens de la fête) et Jérémie Rénier (L'amant double).

Le festival Cinemania se déroulera au Cinéma Impérial du 2 au 12 novembre.