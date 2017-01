Pays à Palm Springs et à Rotterdam

À Palm Springs (2 au 16 janvier), où il fera partie de la section New Voices, New Visions, le film de la cinéaste de 28 ans sera en bonne compagnie puisque les films Nelly d'Anne Émond, Juste la fin du monde de Xavier Dolan et le documentaire Arile et Matanta d'Anjali Nayar (produit par l'ONF) seront aussi à l'affiche.

À Rotterdam (25 janvier au 5 février), Pays fera partie de la section Bright Future.

Rappelons que l'oeuvre, qui met en vedette Macha Grenon, Emily VanCamp et Nathalie Doummar, a été présentée en première mondiale au Festival de Toronto, le 10 septembre dernier.