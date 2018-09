La révolution silencieuse: une bonne histoire, mais... ***

L'histoire: En 1956, en Allemagne de l'Est, trois élèves décident d'observer une minute de silence en classe pour rendre hommage aux révolutionnaires hongrois, durement réprimés par le régime soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'État qui fait basculer leurs vies.

On ne compte plus les bons films puisés à même l'histoire ­ - très riche - de cet ancien pays appelé Allemagne de l'Est.

La vie des autres, oscarisé en 2007, reste probablement le titre le plus célèbre des récentes années. Lars Kraume (Fritz Bauer, un héros allemand) propose aujourd'hui une histoire fascinante, inspirée d'un fait réel, exécutée cependant de façon trop convenue.

Dans ce qui pourrait être une version germanique de Dead Poets Society, le cinéaste nous entraîne dans une période charnière de l'histoire allemande, alors qu'à peine plus de 10 ans après la fin de la guerre, dans laquelle leurs parents ont été impliqués, les plus jeunes s'interrogent.

Or, même si le Mur ne sera érigé qu'en 1961, les Allemands de l'Est des années 50 vivent néanmoins sous le joug de l'idéologie soviétique, et tout dérèglement à la pensée unique est proscrit.