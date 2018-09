Smallfoot: mettre son pied à terre ***

S'adressant aux enfants, ce long métrage devrait aussi plaire à leurs parents en raison de son rythme infernal et de ses gags construits autour de clichés revus et corrigés.

Par exemple, ici, un homme en panique se retrouve saucissonné à une broche au-dessus d'un feu. Parce que Migo veut le manger?

Mais non! Parce que ce Petit-Pied a eu trop froid au sommet de la montagne et que son nouvel ami yéti veut l'aider à se réchauffer. Le film est ainsi farci de charmantes idées et de gags alors que le scénario, qui ne casse rien, alterne entre des situations drôles et très dramatiques.

Sans essayer de trop nous enfoncer sa morale dans la gorge, Smallfoot enseigne qu'il faut croire en ses principes tout en respectant son prochain et en aiguisant son sens de la découverte.

* * *

Smallfoot (V.F.: Les abominables petits-pieds). Film d'animation de Karey Kirkpatrick. Avec les voix de Channing Tatum, James Corden, Zendaya, LeBron James. 1h36.

