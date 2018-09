Gueule d'ange: vertige de l'amour ***1/2

On croirait voir la petite héroïne de Little Miss Sunshine ou de The Florida Project être téléportée dans un film de Hirokazu Kore-eda. L'histoire de Gueule d'ange met en effet en son centre une fillette au tempérament singulier, qui doit faire face à la pire angoisse enfantine qui soit: l'abandon.

Car c'est à partir du moment où la mère d'Elli, 8 ans, va voir ailleurs si elle y est que ce premier long métrage trouve son ancrage. Vanessa Filho explore en effet le thème de l'absence de façon vibrante, à travers le regard d'une fillette qui ne connaît d'autre amour aussi vertigineux que celui qu'elle porte à celle qui lui a donné la vie.

Cette mère, prénommée Marlène, est aussi aimante envers sa fille, mais son immaturité, son insatiable désir de plaire (elle s'offre même une escapade sexuelle avec un inconnu le soir de ses noces) et ses excès en tous genres en font quand même voir de toutes les couleurs à son monde.