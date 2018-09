La tendresse: une vie reniée ***1/2

Éric Moreault

L'histoire: Lorenzo est un avocat célèbre tombé en disgrâce qui a la mort de sa femme sur la conscience et ignore ses deux enfants, malgré les efforts de sa fille Elena pour recoller les morceaux. Puis, Michela, Fabio et leurs deux enfants s'installent dans l'appartement d'en face, à Naples. Le vieil aigri leur accorde toute son attention, passant beaucoup de temps avec la jeune femme extravertie et tentant de comprendre son tourmenté compagnon. Jusqu'à ce qu'un terrible drame surgisse. Et que Lorenzo doive se résoudre à faire une bonne action.