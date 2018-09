The Nun: bouh! **

Dans les années 50, un prêtre hanté par un exorcisme qui a mal tourné (Demián Bichir) et une jeune novice possédée par des visions (Taissa Farmiga), qui n'a pas encore formulé ses voeux, sont envoyés par le Vatican pour enquêter sur le suicide d'une religieuse dans un couvent en Roumanie.

Ils seront aidés par un beau globe-trotter canadien-français (Jonas Bloquet, qui n'a pas l'accent), surnommé Frenchie, un détail un peu étonnant pour le public québécois.

Ce qu'ils découvriront va bien au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer, car l'endroit abrite une puissante force du mal endormie depuis des siècles, que seul le sang du Christ peut renvoyer dans les ténèbres.

Dans ce nouveau chapitre, le cinquième, tiré de l'univers de The Conjuring, saga énormément populaire créée par James Wan, on mise sur la nonne démoniaque apparue dans The Conjuring 2, mais le résultat s'avère décevant: The Nun apparaît comme le film le plus faible de la franchise.