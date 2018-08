L'ultime voyage: une odyssée bancale **1/2

Homme au caractère bourru, en froid avec une de ses filles, réfractaire à toute aide extérieure, Abraham est néanmoins servi par son charisme et son charme qui lui permettent d'attirer la sympathie, surtout de femmes plus jeunes que lui. Trop souvent au cours du film, ces rencontres nous apparaissent «surjouées». Elles ne sont pas convaincantes ni émouvantes.

L'usage de quelques éléments comiques plus ou moins bien intégrés à l'ensemble et de flash-back sans relief explique sans doute que le courant ne passe pas. Le meilleur exemple réside dans la scène finale qu'on dirait avoir été tournée à la va-vite tellement elle est prévisible et «plantée» au lieu d'être peaufinée.

Une belle exception cependant, la rencontre entre Abraham et Ingrid (Julia Beerhold), personnage extrêmement lumineux (ce sourire, ce regard!) d'une anthropologue allemande qui tente de venir en aide au vieux voyageur.

On saluera au passage une belle recherche dans la direction artistique, notamment dans la scène d'ouverture très somptueuse et prometteuse. Malheureusement, la suite n'est pas à la hauteur.

* * 1/2

L'ultime voyage. Drame de Pablo Solarz. Avec Miguel Angel Solà, Julia Beerhold et Olga Boladz. 1 h 33.

