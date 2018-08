Skate Kitchen: pierre qui roule... ***

L'histoire: Camille, une adolescente timide, fille unique dans une famille monoparentale, fait la connaissance d'un groupe d'amies skateboardeuses à New York. En découvrant la sous-culture urbaine, la drogue et la sexualité, Camille se transforme radicalement, au grand désarroi de sa mère qui craint qu'elle ne gâche sa vie.

En 1995, le cinéaste Larry Clark avait subjugué la critique avec Kids, une plongée enivrante au sein d'un groupe d'adolescents qui font les quatre cents coups, en filant sur leurs planches à roulettes dans les rues de Manhattan.

Deux décennies plus tard, la cinéaste Crystal Moselle réalise un portrait de génération similaire, mais cette fois d'un point de vue féminin, voire féministe. Une docufiction qui respire l'air du temps, mais qui colle trop à son sujet pour nous faire vibrer au rythme des sentiments de ses protagonistes.

Skate Kitchen (le titre reprend le nom d'un collectif des jeunes skateuses) suit une bande d'amies qui fait l'apprentissage de la vie adulte, dans un milieu macho, rebelle, et assez conformiste dans leur non-conformisme social.

Après un accident, Camille (Rachelle Vinberg, excellente dans son premier rôle au cinéma) promet à sa mère de ranger son skateboard. Or, elle regarde les publications d'autres adeptes de la planche à roulettes sur Instagram. L'envie de glisser est trop forte: elle ira rejoindre des skateuses dans le Lower East Side. Une rencontre déterminante.

L'amitié entre ces jeunes filles comblera un vide qu'elle a ressenti toute sa vie. Camille devient membre à part entière du groupe. Elle se sent comblée et tombera amoureuse d'un skateur (Jaden Smith, très juste). Elle découvrira que la solidarité peut être le plus court chemin vers soi.