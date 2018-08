The Happytime Murders: du trash et des bons sentiments **1/2

Il y a près de 15 ans, Trey Parker et Matt Stone désacralisaient le monde des marionnettes grâce à Team America: World Police. The Happytime Murders s'aventure à peu près sur le même terrain, à la différence que dans l'univers que propose Brian Henson, les marionnettes côtoient les humains.

On emprunte ici le même schéma que dans Who Framed Roger Rabbit, mais on a remplacé les personnages de bandes dessinées par des animaux en peluche. Et on les plonge dans un univers beaucoup plus trash.

D'évidence, il y a ici une volonté de provocation - on s'adresse à un public résolument averti -, mais on ne pousse quand même pas la démarche assez loin. Les gags plus audacieux sont en effet vite compensés par une intrigue policière finalement sertie de bons sentiments.