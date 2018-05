Pope Francis: A Man of His Word: le pape franciscain de Wim Wenders **1/2 

Pope Francis: A Man of his Word est le 19e film que présentait Wenders au Festival de Cannes. C'est aussi l'un des plus surprenants. On sent son admiration, digne d'un panégyrique, pour François, pour ses convictions écologiques et son engagement envers les pauvres.

Le personnage principal du film n'est pas François, mais bien l'émotion qu'il suscite chez qui l'écoute, un mélange d'espérance et de larmes de soulagement à l'idée d'être enfin entendu. Les bains de foule de François en Équateur, en Argentine, au Brésil, en République centrafricaine sont des images répétitives, mais puissantes, tout comme la foule sur la place Saint-Pierre lors de son élection en 2013 et du spectacle son et lumière qui a marqué la publication de son encyclique écologiste Laudato si'.