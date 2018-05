La maison des Syriens: la lente séduction ***

Filmer l'attente peut être un exercice périlleux. C'est justement ce dont souffre ce documentaire fort louable, truffé de belles idées et de beaux plans, mais aussi de quelques passages à vide. Combien, par exemple, de scènes de réunions autour d'une table avec le même monde, des bénévoles au grand coeur, certes, mais qui, espérant l'arrivée d'Evlyne, Hani et Lamitta, n'en finissent plus de s'organiser et de se languir.

Les deux réalisateurs ont choisi le point de vue de ceux qui vont accueillir la famille syrienne, et non des trois réfugiés. Si l'idée est intéressante, elle comporte certains pièges que Christian Mathieu Fournier et Nadine Beaudet n'ont que partiellement contournés.

En adoptant un autre point de vue, moins sévère, on est charmé, ému et même fier de la somme d'efforts de la population de Saint-Ubalde pour accueillir cette jeune famille. Les deux cinéastes montrent avec acuité qu'un tel geste ne se réalise pas en un tour de main.