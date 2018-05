Revenge: la transformation ***1/2

L'histoire: Trois riches chefs d'entreprise se réunissent pour leur partie de chasse annuelle dans le désert, mais l'un d'eux, Richard, arrive quelques jours à l'avance avec sa maîtresse, Jennifer. Ses partenaires Stan et Dimitri le rejoignent de façon impromptue, et ce qui s'annonçait comme une escapade idyllique prend rapidement une tournure infernale, la partie de chasse se transformant en chasse à l'homme baignée de sang.

Pour son tout premier film, la réalisatrice française Coralie Fargeat plonge à fond dans le cinéma de genre, avec un thriller gore dont elle maîtrise habilement les codes. Rappelant par moments des films comme Kill Bill et Mad Max, Revenge est efficace et visuellement réussi, faisant contraster les sublimes panoramas du désert ocre, personnage en soi, et une esthétique pop aux couleurs acidulées.

Sucette à la main, tout de rose et légèrement vêtue, Jennifer (justement portée à l'écran par l'actrice italo-américaine Matilda Lutz) est l'archétype même de l'aguichante Lolita, avec autant de profondeur d'esprit que le laissent suggérer ses jupes et ses danses affriolantes, qui ont tôt fait d'attirer la convoitise de Stan.

Malgré l'atmosphère festive, l'air est lourd et vicié dans cette villa. Telle la pomme croquée par notre Lolita de service qui pourrit, lentement le fruit sera cueilli - ou plutôt violemment pris - par Stan, sous l'oeil complice de Dimitri, dans une scène de viol évoquée plutôt que montrée de manière frontale. De là, une spirale infernale s'enclenche rapidement.