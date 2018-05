Le redoutable: désacralisation d'une icône ***1/2

Ce qui surprend d'abord, c'est à quel point Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist, a inséré des éléments de franche comédie dans un récit au centre duquel figure une icône intouchable auprès des cinéphiles «purs et durs». Point de révérence ici, mais une sorte d'hommage à une époque révolue, tant sur le plan esthétique que dans le propos.

Ce clin d'oeil fait en sorte que le spectateur aura cependant du mal à décoder les véritables intentions du cinéaste. En s'inspirant du livre Un an après, écrit par Anne Wiazemsky (joliment interprétée par Stacy Martin, la révélation de Nymphomaniac), Hazanavicius désacralise le mythe Godard et montre ce dernier se tourner vers une radicalisation obsessionnelle dont il n'est plus jamais sorti, du moins sur le plan artistique. De là à parler de moquerie, il n'y a qu'un pas.