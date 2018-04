Vers la lumière: la beauté intérieure ***

Naomi Kawase a une longue histoire d'amour avec le Festival de Cannes depuis que son premier long métrage y a obtenu, en 1997, la Caméra d'or. Ses films, délicats et témoins des us et coutumes du Japon, y sont régulièrement présentés en sélection officielle, comme Vers la lumière, oeuvre originale et poétique qui se veut un véritable témoignage d'affection envers le septième art!

Il fallait la sensibilité de Kawase pour tourner un drame psychologique sur des non-voyants qui vont au cinéma! Elle en profite pour camper quelques plans du long métrage que Misako doit faire vivre à l'écran, histoire de mettre le spectateur dans la tête des non-voyants, pour qu'ils ressentent leur façon différente d'appréhender la réalité. Voire d'accepter leur handicap. On peut imaginer le choc de perdre la vue pour un homme orgueilleux comme Masaya, qui considère que son appareil photo est son coeur.

Avec Vers la lumière, la réalisatrice propose un beau récit poétique sur le goût de vivre et l'espoir. Or, dans sa deuxième moitié, Vers la lumière devient un film convenu et un peu mièvre. Sa résonance intime et sensuelle, toutefois, pourrait bien toucher une corde sensible chez plusieurs, d'autant que la réalisation éthérée de Kawase propose aussi de magnifiques plans gorgés de lumière et un travail remarquable sur le son.

Mais plutôt que d'être touché par sa grâce habituelle, Vers la lumière finit par tomber à plat, empêtré dans son symbolisme sur la vue et la disparition des choses, le temps qui fuit. Et son histoire d'amour improbable. Dommage.

Vers la lumière. Drame psychologique de Naomi Kawase. Avec Ayame Misaki, Masatoshi Nagase, Tatsuya Fuji. 1h41.

