L'apparition: crise de foi **1/2

Giannoli (Marguerite) est un réalisateur qui excelle dans l'exploration de la psychologie des personnages. Et c'est encore ce qui l'intéresse ici, tout en explorant les questions de dévotion, de croyance et d'apparence. Il y creuse, entre autres, l'étrange relation qui se développe entre la jeune mystique (Galatea Bellugi, solide elle aussi).et le journaliste implacable, qui devient une figure paternelle «objective». La confrontation finale entre les deux est un grand moment de cinéma, d'une intensité rare. Ce qui n'est pas le cas tout au long de L'apparition. De fait, le cinéaste joue sur les niveaux de lecture, mais il étire indûment son récit. Les longueurs font chuter la tension et l'intérêt. La photographie, souvent magnifique, ne suffit pas.

L'apparition est construit comme un polar. Comme dans toutes les enquêtes, Christophe doit patiemment tenter de débusquer les faits pour lever le voile sur la «vérité». Mystification ou miracle? Les principaux intéressés, Vatican et profiteurs en tête, ne veulent pas réellement savoir. Vrai qu'il est grand le mystère de la foi...

Il est malheureux que le long métrage de Giannoli ne soit pas à la hauteur des attentes qu'il suscite en abordant de façon intelligente et réfléchie la place de la foi (et de la spiritualité) dans nos sociétés. Car si sa démarche semble sincère, on se demande sérieusement où le réalisateur français veut en venir. Pour utiliser une formule éprouvée, le film apporte plus de questions que de réponses.

L'apparition. Drame de Xavier Giannoli. Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao. 2h17.

