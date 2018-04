La Terre vue du coeur: réfléchir ensemble sur la planète bleue ***1/2 

L'histoire: Avec Hubert Reeves en tête, une brochette de scientifiques, philosophes, explorateurs et militants écologistes évoquent leur amour de la Terre, les démarches qu'ils ont entreprises pour mieux la faire connaître et la préserver des dangers qui la menacent.

Dans La Terre vue du coeur, Hubert Reeves, des scientifiques et des militants écologistes disent que l'humain doit cesser de se comporter comme s'il était l'unique propriétaire de la planète et plutôt réfléchir au fait, indéniable, qu'il en est un simple élément parmi d'autres.

Or, ce propos nous est transmis sans jamais (ou presque) prendre un chemin alarmiste ou moralisateur. Il nous est plutôt suggéré avec un mélange de subtilité, de beauté et de douceur à travers les témoignages de gens qui, depuis longtemps, sont passés de la réflexion environnementale aux gestes.

Et c'est incroyablement beau! On écoute ces individus nous parler de ce qu'ils ont fait pour mieux célébrer la planète bleue et on a une envie folle, à notre tour, de passer à l'action.

Comment, par exemple, ne pas être transporté en écoutant Michel Labrecque du Jardin botanique de Montréal raconter son passage sur le Radeau des cimes pour étudier la canopée de la forêt amazonienne?