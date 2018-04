Allure: ce passé qui détruit ***

Dès les premières images d'Allure, on reconnaît le style léché des frères Carlos et Jason Sanchez. Leurs photographies contemporaines aux atmosphères tourmentées sont réputées et il n'est donc pas étonnant que la perte d'innocence et le contrôle d'un être humain sur un autre se retrouvent au coeur de leur premier long métrage.

Dans Allure, une jeune fille exaspérée par sa mère, succombe au charme d'une femme en quête d'amour et de bien-être. Cette femme, Laura, jouée superbement par Evan Rachel Wood, a une sexualité perturbée, comme en témoigne la première scène du film, assez torride.

La relation trouble qu'elle commence avec la jeune pianiste classique, Eva (Julia Sarah Stone), apparaît vite dérangeante et vouée à l'échec. Un malaise s'installe et va demeurer tout le long du récit parfois épuisant à suivre mais qui fournit, petit à petit, les clés de l'histoire de Laura.