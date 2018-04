Rampage: trop, c'est comme pas assez **

«Les vrais monstres, ce sont les hommes», nous a confié le réalisateur en entrevue, pour expliquer la relation presque incestueuse entre le primatologue dur à cuire et son adolescent de gorille. Depuis quand va-t-on voir un film de monstres pour se faire raconter que ces derniers sont plus intelligents et gentils que nous?

Après sa défaite à la Seconde Guerre mondiale, avec Godzilla, Ultraman, entre autres séries populaires, le Japon a créé des monstres énormes et terrifiants pour se rassurer sur la condition humaine. Rampage fait tout le contraire. Et on sort de la salle avec un drôle de sentiment: celui de se sentir plus bête qu'à l'arrivée.

* *

Rampage (V.F.: Ravages). Film d'action de Brad Peyton. Avec Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Naomie Harris. 1 h 47.

