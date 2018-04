L'atelier: l'état des gens ****

Le récit de L'atelier est campé à La Ciotat, une petite ville portuaire plantée dans un décor magnifique, jadis réputée pour ses chantiers navals. En cet été 2016, Antoine (Matthieu Lucci) s'inscrit à un atelier d'écriture mené par Olivia (Marina Foïs), une romancière connue.

Avec quelques autres jeunes en insertion, Antoine s'attaque ainsi à l'écriture d'un roman noir ayant La Ciotat pour décor. Des divergences émergent rapidement entre le groupe et le jeune homme. Ce dernier s'aperçoit vite que cet exercice sert essentiellement de prétexte pour faire resurgir de façon nostalgique le passé glorieux d'un endroit ayant perdu son lustre depuis la fermeture des chantiers navals il y a une trentaine d'années.

Surtout, Antoine estime qu'on évacue complètement les enjeux actuels de la société française, un comble au lendemain des attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan. Pourquoi ne pas aborder de front ces questions anxiogènes, et, plus largement, traiter de tout ce qui peut mener à l'exclusion et au radicalisme?

Cantet sème tout de suite le doute à propos d'Antoine en le montrant très replié sur lui-même, ventilant parfois sa colère intérieure en jouant à des jeux vidéo, ou en nourrissant une fascination pour les armes. Il est aussi, surtout, celui qui est marginalisé par le groupe à cause de ses affirmations très tranchées, qui jurent nettement avec le discours des autres. Au point où Olivia sera fortement intriguée par le jeune homme et s'en approchera de loin. Ou de trop près. La sensualité qui émane de la façon qu'a le cinéaste de filmer cette espèce d'attirance dangereuse n'est en rien innocente.