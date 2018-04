The Miracle Season: une belle histoire tropprévisible **1/2

L'histoire: Film inspiré de l'histoire vraie de Caroline Found, capitaine de l'équipe de volleyball, d'une école secondaire, morte dans un accident de la route. Même si les autres membres de l'équipe sont démotivées et en deuil, elles décident de poursuivre la saison en l'honneur de leur amie, qui était toujours positive et joyeuse.

Le réalisateur Sean McNamara est un habitué des oeuvres pour jeune public. Il a d'ailleurs obtenu le BAFTA Children's Award pour la série télé Even Stevens. Il est donc censé savoir comment raconter une histoire captivante aux adolescents. Ce n'est toutefois pas le cas, cette fois-ci.

L'histoire de cette équipe de volleyball - qui tente de remporter un deuxième championnat de suite, et ce, même si elle est en deuil - est touchante. On peut comprendre les producteurs d'avoir voulu en faire une oeuvre de fiction. Reste qu'au grand écran, cette histoire nage dans les bons sentiments et, surtout, elle est beaucoup trop prévisible.