Chappaquiddick: oui, mais encore? ***

Curran et les scénaristes Taylor Allen et Andrew Logan (qui signent ici un premier scénario) ont toutefois eu l'astuce de concentrer leur récit sur le cours d'une seule semaine. Ils tentent ainsi d'explorer les contours d'une affaire dont le mystère n'a encore jamais été éclairci totalement.

La matière est riche, d'autant que l'événement a évidemment eu des implications judiciaires, politiques et personnelles. Ted Kennedy (Jason Clarke, excellent) ayant quitté le lieu de l'accident et ne l'ayant rapporté aux autorités que le lendemain matin (sa passagère, Mary Jo Kopechne, est morte noyée), son témoignage a évidemment été remis en question. Et a du coup tué dans l'oeuf son ambition de se présenter à la présidence des États-Unis aux élections de 1972.

Dommage que les artisans de ce film n'aient pas creusé davantage les zones d'ombre du personnage.

* * *

Chappaquiddick. Drame de John Curran. Avec Jason Clarke, Kate Mara, Bruce Dern. 1 h 41.

> Consultez l'horaire du film