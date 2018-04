A Quiet Place: Alien et la vie rurale ***

Mais le film dérape lorsque des situations invraisemblables et surlignées s'additionnent. La famille Abbott est un cliché ambulant avec la mère courage, le père protecteur, le fils qui doit surmonter ses peurs et la grande soeur rebelle qui fout le bordel. Au chapitre des clichés, la dernière scène de Lee, le père, est risible et pitoyable.

D'ailleurs, son interprète John Krasinski, qui signe aussi la réalisation, aurait dû demeurer derrière la caméra tellement son jeu est statique. Dans le rôle d'Evelyn, la mère, Emily Blunt est, au contraire, sans retenue et sait nous communiquer sa terreur à chaque instant.

Dans tout ça, les monstres ont, c'est inévitable, un point faible facile à deviner. Ce qui n'empêche pas une finale plutôt drôle et sympathique. Le rire franc qui a traversé la salle pleine où nous étions en témoigne.

* * *

A Quiet Place (V.F.: Un coin tranquille). Drame d'horreur de John Krasinski. Avec Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe, Millicent Simmonds. 1 h 30.

> Consultez l'horaire du film