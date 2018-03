Le brio: de belle tenue ***

L'histoire: Dès son premier jour à l'Université d'Assas, à Paris, une nouvelle étudiante en droit, issue de la banlieue, est prise en grippe par un professeur reconnu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter, ce dernier accepte de prendre la jeune femme sous son aile et de la préparer à un prestigieux concours oratoire.

Yvan Attal, dont les deux plus récents longs métrages, Do Not Disturb et Ils sont partout, n'ont guère suscité d'enthousiasme, se refait une santé de cinéaste grâce à ce drame contemporain dans lequel il aborde plusieurs questions délicates.

Au centre de son histoire, il y a ce professeur (Daniel Auteuil, impeccable) qui, du haut de son autorité, n'hésite pas à faire valoir auprès des étudiants ses idées réactionnaires, limite fascistes, en se délectant des réactions qu'il suscite.

Au point où la direction du vénérable établissement doit intervenir quand il s'en prend à une étudiante qui représente tout ce qui le hérisse: l'attitude d'abord, mais aussi, de façon plus grave, les origines de la jeune femme, issue d'une famille maghrébine de confession musulmane, installée dans une cité.