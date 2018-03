Foxtrot: retourner à la case départ ****

Dans la seconde partie de l'oeuvre, histoire en parallèle, Jonathan et ses compagnons tuent le temps dans le désert, levant une simple barrière pour faire passer soit un chameau, soit des visiteurs palestiniens.

La partie finale, alors que Jonathan est ramené vers sa famille, propose un dénouement surprenant, quasi invraisemblable, et pourtant plausible, où tous les éléments de l'histoire s'imbriquent les uns dans les autres.

Au-delà des métaphores, Samuel Maoz polit chacun de ses plans pour nous raconter cette histoire avec un minimum de mots. La forme narrative est puissante, renversante, convaincante. Par exemple, toute la première partie est campée dans une atmosphère froide, dans un décor (Michael Feldman est architecte) aux lignes épurées, aux volumes parfaits, aux couleurs effacées. Or, la chambre de Jonathan, lumineuse et en désordre, fait contraste. La direction photo, signée Giora Bejach, est encore plus spectaculaire dans les scènes du désert.

Un peu dommage que la toute dernière scène soit molle dans sa composition.

Présenté en première mondiale à la Mostra de Venise l'an dernier, Foxtrot en est reparti avec le Lion d'argent (Grand Prix du jury).

* * * *

Foxtrot. Drame de Samuel Maoz. Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler et Yonatan Shiray. 1 h 48.

