The Party: jeu de massacre à l'anglaise ***

Le plus récent film de Sally Potter (Orlando, The Tango Lesson) est un huis clos digne d'une pièce de théâtre. Il s'agit à la fois d'une qualité et d'un défaut. On apprécie en effet la qualité des dialogues, l'humour british, la qualité d'interprétation de toutes les pointures réunies. L'aspect très théâtral donne toutefois à l'ensemble un aspect plus factice.

Cette fable, dont l'inspiration est tirée du vote pro-Brexit en 2016, emprunte un prétexte maintes fois utilisé déjà, soit celui d'une fête organisée pour célébrer un événement heureux, laquelle, très vite, tourne au vinaigre.

Dès la première scène, la réalisatrice donne d'ailleurs le ton en montrant le dénouement de l'histoire. On remontera ensuite le fil des événements qui ont mené au drame. Trahisons sentimentales, révélations inattendues, réactions hystériques et parfois caricaturales figurent au menu. À cet égard, le personnage hyper «coké» qu'incarne Cillian Murphy atteint des sommets.

Il reste néanmoins le plaisir de voir des acteurs accomplis se donner la réplique dans de cinglantes joutes verbales. Sally Potter a aussi choisi un noir et blanc très esthétique pour raconter cette histoire qu'elle a écrite elle-même.

Lancé l'an dernier au festival de Berlin, où il était sélectionné en compétition officielle, The Party prend l'affiche au Québec en version originale anglaise seulement.

The Party. Comédie dramatique de Sally Potter. Avec Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson. 1h11.

