Synopsis: Le très effacé Simon Picard convoite un poste d'enseignant à l'université. Pour y parvenir, il dispose de trois mois pour prouver l'existence du yéti. En compagnie de Nelly Maloye, détective privée extravertie, et du sherpa Tensing, il parcourt l'Himalaya à la recherche de cette créature qu'il croit être le chaînon manquant. Un périple semé de rebondissements.

Nelly et Simon - Mission Yéti

Les 15 premières minutes de Nelly et Simon - Mission Yéti sont les meilleures. Elles se passent à Québec, puis sur l'océan. Mais lorsque l'équipée débarque en Inde afin de se rendre dans l'Himalaya, l'histoire se dégonfle. Cette première partie, elle se déroule tambour battant sur fond de musique de films d'action, genre Mission impossible ou La Panthère rose, avec balles perdues et fuites endiablées dans le Québec des années 50. C'est très réussi! Notamment en raison de la voix chantante, espiègle et fruitée de Sylvie Moreau (Nelly Maloye).

Par la suite, on remâche les mêmes blagues. Comme celles entourant le manque d'orientation des deux héros ou les sempiternelles glissades casse-cou. Si encore on nous les servait avec des dialogues inspirés... Que Nelly lance: «Il faut vraiment être perdu pour dire qu'on est perdu quand on n'est pas perdu» ne fait pas rire.

La recherche de dramatisation dans une histoire où il y a, forcément, quelques enjeux est peu exploitée. Ainsi, lorsque le sherpa Tensing retrouve la tombe de son grand-père, sa peine dure deux secondes. Après, pouf! on change de décor.

C'est dommage, car le film explore des pistes intéressantes. Ainsi, plusieurs personnages sont inspirés de l'expédition de George Mallory sur l'Everest en 1924. Et dans la dernière partie, Nelly et Simon se rendent compte des dangers d'une commercialisation du yéti, un passage évoqué avec imagination.

Vos enfants? Ils passeront sans doute un bon moment. Mais on ne retrouve pas l'effet «wow!» du Coq de St-Victor, film précédent des mêmes auteurs.

Nelly et Simon - Mission Yéti. Film d'animation en 3D de Nancy Florence Savard et Pierre Greco. Avec les voix de Guillaume Lemay-Thivierge, Sylvie Moreau, Rachid Badouri. 1h20.

