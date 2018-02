La confession: saisir les tourments intimes ***

Nicolas Boukhrief (Le convoyeur, Made in France) nous propose un film comme il ne s'en fait pratiquement plus. Portant à l'écran un roman de Béatrix Beck, déjà adapté par Jean-Pierre Melville il y a plus de 55 ans, le cinéaste entraîne le spectateur dans un questionnement spirituel à travers les échanges entre le prêtre Léon Morin et une femme athée, dont il tombe visiblement amoureux. Et réciproquement.

Car au-delà de la rhétorique religieuse, La confession repose d'abord et avant tout sur une histoire d'amour impossible. Cet homme est séduisant et elle l'est tout autant, malgré le plein désarroi dans lequel elle se trouve, étant sans nouvelles d'un mari parti à la guerre.

Dieu merci, Boukhrief n'a pas cherché à imiter Melville ni à recréer le couple que formaient Jean-Paul Belmondo et Emmanuelle Riva. Il se concentre plutôt - avec beaucoup de sobriété et de dépouillement - sur les échanges entre les deux protagonistes en se tenant au plus près d'eux, histoire de saisir leurs moindres tourments intimes.

Romain Duris et Marine Vacth sont excellents, et ce film intéressera sans aucun doute les cinéphiles attirés par le questionnement spirituel et religieux. En revanche, la façon avec laquelle ces thèmes sont abordés ne trouve peut-être pas le même écho à notre époque.