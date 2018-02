24 Davids: 24 morceaux d'espoir ***1/2

L'histoire: Vingt-quatre hommes prénommés David, qui vivent en Amérique, en Europe ou en Afrique. Une documentariste qui va à leur rencontre et qui les fait parler de ce qui les anime, dressant ainsi un portrait du monde dans lequel on vit.

On a qualifié 24 Davids de road-movie de la pensée, et cette expression est très juste. En deux heures bien remplies, la cinéaste québécoise Céline Baril nous fait faire un formidable voyage chez les humains, tout en posant des questions philosophiques et scientifiques sur le siècle en marche.

Il y a le militant américain David Bollier, qui défend le bien commun. Un entrepreneur qui récupère l'eau de pluie pour alimenter les bidonvilles mexicains. Un DJ colombien qui fait danser les jeunes dans les rues de Bogotá. Un astrophysicien québécois, un recycleur africain, un Britannique qui adore les oiseaux. Avec comme seul fil conducteur le prénom David, et malgré leurs différences, ils forment un magnifique écosystème d'humains qui donne confiance en l'avenir.

On est loin ici du ton légèrement moralisateur du documentaire Demain, qui ratissait beaucoup trop large. Céline Baril fait plutôt un état des lieux lucide, sans jugement et sans complaisance.