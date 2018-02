Alias Maria: huis clos à ciel ouvert ***1/2

Le réalisateur José Luis Rugeles Gracia nous fait littéralement entrer dans la peau de Maria (formidable Karen Torres), enfant-soldat qui se pose mille et une questions sur son rapport aux autres et ses propres envies. Et presque tout s'exprime dans le non-dit et le regard de Maria, qui n'ouvre pratiquement pas la bouche de tout le film.

Une séquence, très courte, où l'adolescente, mitraillette en bandoulière, manipule quelques objets dans la chambre d'une autre fille de son âge, est révélatrice à cet effet. Tout son trouble s'exprime là.

À travers l'innocence de Maria, de son compagnon Yuldor (Erik Maurico Ruiz), de l'enfant du commandant et de quelques autres personnages, Alias Maria se veut une dénonciation de la folie guerrière sous toutes ses formes.

* * * 1/2

Alias Maria. Drame de José Luis Rugeles Gracia. Avec Karen Torres, Erik Mauricio Ruiz, Anderson Gomez. 1 h 32.

