L'insulte: le poids des mots ***1/2

Ce film libanais, finaliste aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, évoque la situation complexe - et explosive - du Moyen-Orient à travers une simple dispute dans un voisinage. D'une très grande efficacité, le plus récent long métrage de Ziad Doueiri (West Beyrouth, L'attentat) parvient à décrire l'inconscient collectif d'un pays entier à partir d'une anecdote des plus banales en apparence.