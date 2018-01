Hostiles: un western de 1852... et d'actualité ***1/2

Réalisé par Scott Cooper (Crazy Heart), Hostiles est un film dur et sanglant (beaucoup plus que Dances With Wolves, par exemple). Le jeu des acteurs - Timothée Chalamet de Call My By Your Name y tient un petit rôle - fait pardonner quelques longueurs et la finale beaucoup trop à l'eau de rose par rapport au reste du scénario.

C'est à la fois par son intensité et sa retenue qu'excelle Christian Bale. Tourmenté, son personnage fait un examen de conscience tout au long du voyage.

Il faut aussi louanger la direction photo de Masanobu Takayanagi et ses paysages à couper le souffle.

Sous ses airs de western d'époque, Hostiles n'échappe pas à certains raccourcis cinématographiques, mais il nous met en plein visage des préoccupations bien actuelles - notamment aux États-Unis - la xénophobie et la volonté de garder sa famille - ou les siens - en sécurité.

* * * 1/2

Hostiles. Drame de Scott Cooper. Avec Christian Bale et Rosamund Pike. 2 h 13.

