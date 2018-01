The Commuter: train-train quotidien **

Luc Boulanger

La Presse La Presse Suivre @lucboulanger2

L'histoire: Après avoir été viré de son boulot de courtier d'assurances, Michael MacCauley (Neeson) prend le train de banlieue le ramenant chez lui, au nord de New York. Après qu'une mystérieuse femme lui a fait une offre qu'il peut difficilement refuser, son trajet quotidien se transforme en course contre la montre. Et en combat pour sauver sa vie, celle de sa famille et des passagers.