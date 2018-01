Phantom Thread: élégant chant du cygne ***1/2

L'histoire: Reynolds Woodcock est un couturier de renom qui habille les mondains et les aristocrates. Célibataire endurci qui multiplie les conquêtes, il se consacre corps et âme au succès de sa maison de couture, administrée par sa soeur. Mais une rencontre avec une jeune serveuse de restaurant de campagne va remettre en question cet équilibre.

Si Phantom Thread est un chant du cygne, c'est un chant du cygne fort élégant. Pour son huitième long métrage, Paul Thomas Anderson (Magnolia, Boogie Nights) retrouve Daniel Day-Lewis, 10 ans après son chef-d'oeuvre There Will Be Blood. L'acteur de 60 ans, trois fois oscarisé, a déclaré qu'il s'agirait de son dernier rôle.

Day-Lewis incarne un grand couturier, Reynolds Woodcock, séducteur célibataire et bourreau de travail intransigeant, dont la routine est réglée comme du papier à musique. Le contrôle qu'il exerce est absolu: aucun fil ne dépasse, jamais un tissu ne retrousse, tout est prévu au millimètre près.

Dans les milieux huppés du Londres des années 50, où défilent ses ex-maîtresses, ses bienfaitrices et les promises de familles royales européennes, toutes veulent être habillées par Woodcock, qui dirige sa célèbre maison de couture avec sa soeur.

Mais le prêt-à-porter menace de chambouler l'ordre des choses et Woodcock, trouvant refuge à la campagne pour se changer les idées, rencontre par hasard une jeune femme allemande, Alma, qui le subjugue et le déstabilise. Elle deviendra sa maîtresse et sa muse. Il perdra ses repères et risquera tout.