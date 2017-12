Aurore: les renaissances ***

Mais elle peut compter sur l'appui de sa meilleure amie (Pascale Arbillot), son ex avec qui elle est restée en bons termes et, surtout, ce refuge de femmes âgées qui vient de l'embaucher, et qui lui montre qu'il y a une vie après 50, 60 et même 70 ans. Enfin, il y a aussi l'espoir d'une histoire qu'elle pourrait reprendre avec Christophe (Thibault de Montalembert), son amour de jeunesse à qui elle a brisé le coeur autrefois.

Aurore est un feel-good movie, avec ce que cela a de réconfortant et d'agaçant à la fois, entre moments cocasses et poignants, enrobés d'évidences pas très subtiles. C'est une gentille tape dans le dos destinée à encourager les femmes à avancer malgré l'angoisse de vieillir, mais quitte à avancer, on aurait aimé qu'Aurore aille plus loin que la simple romance.

* * *

Aurore. Comédie dramatique de Blandine Lenoir. Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco. 1 h 29.

