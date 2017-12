Downsizing: le monde est petit ***1/2

Ce récit fantaisiste unique et original, truffé de répliques sardoniques - gracieuseté du personnage truculent de playboy cupide interprété par Christoph Waltz -, s'inscrit dans la même veine tragicomique que les précédents films d'Alexander Payne (Citizen Ruth, Election, About Schmidt, The Descendants, Sideways, Nebraska), avec cette fois une variation sur le thème de la science-fiction.

C'est aussi un film beaucoup plus sombre que Honey, I Shrunk the Kids! - autre récit où les protagonistes sont réduits en taille -, destiné sans doute à faire réfléchir les climatosceptiques (dans la mesure du possible). Alexander Payne, maître de la satire sociale, s'intéresse à ce qu'il y a derrière la façade lustrée des choses. Dans cette ville miniature, il y a des Mexicains et des Sud-Américains qui vivent entassés derrière un mur... Dans un monde grand ou petit, la nature humaine a vite fait de reprendre le dessus sur tout le reste.

* * * 1/2

Downsizing (V.F.: Petit format). Comédie dramatique d'Alexander Payne. Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz. 2 h 15.

