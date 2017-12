Call me by Your Name: de la beauté partout, en tout ****

Une scène mémorable

Et puis, il y a cette belle et discrète bienveillance des parents. Qui ressentent très bien le chamboulement qui remue le coeur de leur fils, mais demeurent néanmoins en retrait. Jusqu'à ce qu'Elio les réclame. La discussion qu'a le père avec son fils, cette façon d'évoquer le privilège du sentiment amoureux, de le chérir même dans la douleur plutôt que de s'en éloigner, est l'une des choses les plus mémorables que le cinéma nous ait offertes au cours des récentes années. Michael Stuhlbarg module cette scène à la perfection.

Dans son rôle d'«All American Boy» à la découverte d'un nouveau monde, Armie Hammer est excellent. Cela dit, la charge émotionnelle du film repose sur les épaules de Timothée Chalamet, une véritable révélation, en bonne position pour décrocher une nomination aux prochains Oscars. Grâce à la finesse de son jeu, l'acteur cristallise de façon remarquable l'état d'adolescence.

Et puis, comme si ce n'était déjà pas assez, Sufjan Stevens a écrit deux chansons originales spécialement pour le film.

Vous l'aurez compris, Call Me by Your Name est ce que vous verrez de plus beau cette année.

* * * *

Call Me by Your Name (V.O.S.T.F.: Appelle-moi par ton nom). Drame sentimental de Luca Guadagnino. Avec Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, Amira Casar. 2h10.

