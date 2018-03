Le trip à trois: le beau malaise **1/2

D'entrée de jeu, disons que Le trip à trois se situe dans la moyenne des comédies du même genre produites au Québec, celles dont le but affirmé est d'attirer le grand public dans les salles. Ni meilleure ni pire. On peut même prédire une carrière honorable à ce film calibré pour plaire au plus grand nombre, parsemé parfois de gags efficaces. Et c'est bien là le problème, d'une certaine façon.