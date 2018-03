Noël & Cie: un père Noël à Paris ***

Quand on pense à un film de Noël français, on pense surtout au classique Le père Noël est une ordure, bien plus qu'à quelque chose de rose bonbon. Mais le Santa d'Alain Chabat, qu'il interprète, n'est pas une ordure, quand bien même est-il pas mal râleur et paresseux.

En quittant sa femme (Audrey Tautou, dans un petit rôle) pour aller chercher des tonnes de vitamines C afin de sauver ses lutins malades - et, par la bande, sauver la fête de Noël attendue par des millions d'enfants -, Santa débarque à Paris, découvre que ses sosies sont tous habillés de rouge alors qu'il a toujours porté un habit vert, et surtout que les enfants ne sont pas des êtres si adorables que ça.

Rapidement coffré parce que considéré comme un timbré, il sera hébergé par un couple (Pia Marmai et Golshifteh Farahni) qui tente de l'aider, et il s'avère plutôt difficile à gérer, même quand le couple découvre qu'il est le véritable père Noël, capable de passer au travers des murs et de voler avec ses rennes dans le ciel. Mais Santa réussira-t-il à livrer ses cadeaux à temps? Ou se laissera-t-il aller au découragement?